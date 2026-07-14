Il director di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen svela quante ore dura la grossa espansione

Sembra proprio che Dragon's Dogma 2: Dark Arisen proponga un'espansione di notevoli dimensioni, anche a giudicare dalla sua durata: il director e producer del DLC ha infatti svelato, in un'intervista, quante ore dura la nuova storia aggiunta rispetto alla dotazione di base e si prospetta dunque un'aggiunta sostanziosa.

In base a quanto riferito da Naoto Oyama, Dark Arisen dovrebbe aggiungere circa 15-20 ore al gameplay originale, ma si tratta solo di una stima basata unicamente sulla componente narrativa, con ulteriori aggiunte che possono essere considerate per quanto riguarda i singoli dungeon, e ovviamente una durata variabile in base allo stile di gioco degli utenti.

In sostanza, per Oyama "ci aspettiamo che i giocatori passino dalle 15 alle 20 ore per completare il nuovo scenario", ma questo rappresenta solo una parte delle aggiunte di Dark Arisen a Dragon's Dogma 2.