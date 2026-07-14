Il director di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen svela quante ore dura la grossa espansione

Sembra proprio che Dragon's Dogma 2: Dark Arisen proponga un'espansione di notevoli dimensioni, anche a giudicare dalla sua durata: il director e producer del DLC ha infatti svelato, in un'intervista, quante ore dura la nuova storia aggiunta rispetto alla dotazione di base e si prospetta dunque un'aggiunta sostanziosa.
In base a quanto riferito da Naoto Oyama, Dark Arisen dovrebbe aggiungere circa 15-20 ore al gameplay originale, ma si tratta solo di una stima basata unicamente sulla componente narrativa, con ulteriori aggiunte che possono essere considerate per quanto riguarda i singoli dungeon, e ovviamente una durata variabile in base allo stile di gioco degli utenti.
In sostanza, per Oyama "ci aspettiamo che i giocatori passino dalle 15 alle 20 ore per completare il nuovo scenario", ma questo rappresenta solo una parte delle aggiunte di Dark Arisen a Dragon's Dogma 2.
Storia e nuovi dungeon
Ci sono infatti anche altri elementi che puntano ad arricchire la dotazione originale: "In aggiunta, verranno inseriti altri 12 dungeon unici ai contenuti del gioco base, con ognuno di questi che è progettato per richiedere circa dai 30 minuti a un'ora per essere completato".
Dunque alla nuova storia che si svolge nella nuova ambientazione rappresentata dalla regione di Norgan bisogna aggiungere anche questi dungeon sparsi per il mondo di gioco, che possono portare a un minimo di 25 ore aggiuntive nel complesso.
Considerando che il gioco base offre già dalle 30 alle 40 ore di gioco, il nuovo pacchetto Dragon's Dogma 2: Dark Arisen propone una nuova durata, nel caso in cui si dovesse iniziare da zero.
I 12 nuovi dungeon saranno disponibili per i giocatori a partire dal livello 20, ma gli sviluppatori raccomandano di esplorare la nuova regione solo quando ci si trova intorno al livello 40, dunque si tratta di attività molto avanzate con notevoli sfide, sebbene le quest siano bilanciate per far aumentare piuttosto in fretta il livello.
Come abbiamo visto nei giorni scorsi, con Dragon's Dogma 2: Dark Arisen Capcom vuole riconquistare i fan, a partire dalle prestazioni del gioco base, con Capcom che promette 60 fps su console in questo caso. L'uscita è fissata per il 9 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.