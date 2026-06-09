Dragon's Dogma 2 Dark Arisen annunciato al Nintendo Direct

Nintendo ha mandato in onda il proprio Direct di giugno 2026, per chiudere con stile il periodo della Summer Game Fest. Nella presentazione è stato messo in mostra Dragon's Dogma 2 Dark Arisen per Nintendo Switch 2.
Si tratta di una versione espansa con una nuova regione di Dragon's Dogma 2.
Il trailer di Dragon's Dogma 2 Dark Arisen
Dragon's Dogma 2 Dark Arisen ci permetterà di esplorare una nuova regione chiamata Norgan, un'area innevata con tanti nemici di tutte le dimensioni da affrontare. La data di uscita è il 9 ottobre 2026 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Al pari del gioco base potremo decidere quali classi utilizzare, in un mix di guerrieri, ladri, maghi e arcieri (e varie fusioni di queste classi base). Il nostro personaggio è anche in grado di arrampicarsi sui nemici più potenti per eseguire dei colpi critici.
Il trailer non ci racconta molto, ma a Norgan potremo raccogliere bottino misterioso da far valutare da un personaggio non giocante, scoprendo esattamente cosa sia in quel momento. Sarà probabilmente un altro modo per ottenere sempre più bottino.
Diteci, cosa ne pensate di Dragon's Dogma 2 Dark Arisen? Vi interessa?
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