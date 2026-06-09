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Dragon's Dogma 2 Dark Arisen annunciato al Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct di giugno 2026, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, previsto per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/06/2026
Dragon's Dogma 2 Dark Arisen
Dragon's Dogma II
Dragon's Dogma II
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Nintendo ha mandato in onda il proprio Direct di giugno 2026, per chiudere con stile il periodo della Summer Game Fest. Nella presentazione è stato messo in mostra Dragon's Dogma 2 Dark Arisen per Nintendo Switch 2.

Si tratta di una versione espansa con una nuova regione di Dragon's Dogma 2.

Il trailer di Dragon's Dogma 2 Dark Arisen

Dragon's Dogma 2 Dark Arisen ci permetterà di esplorare una nuova regione chiamata Norgan, un'area innevata con tanti nemici di tutte le dimensioni da affrontare. La data di uscita è il 9 ottobre 2026 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Al pari del gioco base potremo decidere quali classi utilizzare, in un mix di guerrieri, ladri, maghi e arcieri (e varie fusioni di queste classi base). Il nostro personaggio è anche in grado di arrampicarsi sui nemici più potenti per eseguire dei colpi critici.

L'artwork dell'anniversario di Dragon's Dogma 2 sembra contenere dei riferimenti alla vociferata espansione L'artwork dell'anniversario di Dragon's Dogma 2 sembra contenere dei riferimenti alla vociferata espansione

Il trailer non ci racconta molto, ma a Norgan potremo raccogliere bottino misterioso da far valutare da un personaggio non giocante, scoprendo esattamente cosa sia in quel momento. Sarà probabilmente un altro modo per ottenere sempre più bottino.

Diteci, cosa ne pensate di Dragon's Dogma 2 Dark Arisen? Vi interessa?

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