L'artwork dell'anniversario di Dragon's Dogma 2 sembra contenere dei riferimenti alla vociferata espansione

I festeggiamenti dell'anniversario di Dragon's Dogma 2 non sono stati particolarmente eclatanti, visto che Capcom ha pubblicato un singolo artwork senza fare annunci di sorta, né relativi a nuovi contenuti, né a dei possibili aggiornamenti. I fan più accaniti però, hanno preso l'immagine e l'hanno letteralmente sezionata, scoprendo degli elementi che hanno dato il via al balletto delle speculazioni sull'arrivo di una possibile espansione .

I dettagli

Al centro dell'attenzione c'è una figura misteriosa, mostrata di spalle e illuminata da una luce blu, posizionata accanto a personaggi presenti nel gioco base. Proprio il fatto che tutti gli altri siano riconoscibili ha portato molti a pensare che questo individuo possa rappresentare un nuovo maestro, forse legato a una vocazione inedita che potrebbe arrivare con un futuro DLC.

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Un altro elemento che ha fatto dibattere è una lettera presente nell'immagine. I fan hanno scoperto che il testo è scritto nell'alfabeto di gioco di Gransys e, una volta tradotto, recita: "Sono state confermate segnalazioni di grifoni provenienti dalla regione settentrionale di Organ."

Considerando che il gioco base fa più volte riferimento a delle regioni settentrionali non esplorabili e che il nome "Organ" non compare mai direttamente, per molti potrebbe trattarsi di un indizio su una nuova area che sarà aggiunta con una futura espansione.

Le speculazioni si sono fatte forza anche dal fatto che una parte della community era rimasta delusa dal gioco base, criticando soprattutto la scarsità di contenuti endgame e la varietà limitata dei nemici. Per questo, anche un piccolo indizio viene visto come una possibile apertura verso un'espansione capace di arricchire l'esperienza.