Dragon's Dogma 2 per PC è a prezzo stracciato su Instant Gaming grazie alle offerte del Black Friday

Le offerte del Black Friday di Instant Gaming sono un'ottima occasione per recuperare giochi PC a basso prezzo. Tra le promozioni attive troviamo anche Dragon's Dogma 2 , al momento proposto con uno sconto del 78% a 13,99 euro, il prezzo più basso visto finora. Aggiungendo l'IVA italiana al 22% il totale è di 17,07 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta cliccando sul box, oppure tramite questo indirizzo . Il prezzo qui sopra è già comprensivo di IVA. Il prezzo indicato qui sopra è già comprensivo dell'IVA italiana. Su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam. Per farlo, basta avviare il client e cliccare su Giochi > Attiva un prodotto su Steam e immettere il codice seriale ricevuto al momento dell'acquisto.

I dettagli su Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 è un action GDR dark fantasy sviluppato da Capcom, in cui i giocatori creano e personalizzano il proprio protagonista scegliendone sesso, razza, aspetto e classe. L'avventura si svolge in un mondo vasto e suggestivo, popolato da creature pericolose e segreti da scoprire. Le classi disponibili, modificabili in qualsiasi momento, offrono stili di gioco distinti e combinazioni di attacco uniche, garantendo una notevole varietà nelle battaglie e un approccio sempre diverso all'azione.

I giocatori non viaggeranno da soli ma saranno accompagnati dalle "Pedine", ovvero personaggi guidati da un'IA molto avanzata e completamente personalizzabili che daranno man forte al protagonista in vari modi differenti sia nei combattimenti che durante l'esplorazione. Oltre ad averne una nostra personale, potremo reclutare quelle create da altri giocatori e sfruttare le esperienze che hanno fatto in altri "mondi". Ad esempio, una pedina potrebbe avvertirci della presenza di un tesoro o di un nemico particolarmente pericoloso in un dungeon se già lo ha esplorato in precedenza.