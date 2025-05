Dragon's Dogma 2 in offerta lampo su Amazon: risparmia sulla versione PS5

Dragon's Dogma 2 è attualmente disponibile su Amazon con un'offerta lampo che prevede uno sconto attivo del 19% sulla sua versione PS5 per un prezzo totale d'acquisto di 39,99€ . Acquistalo tramite questo link o sfruttando il box qui sotto. Dragon's Dogma 2 è un titolo Action RPG, seguito dell'amatissimo primo capitolo, rilasciato nel corso del 2024 per tutte PlayStation, Xbox e PC.

Dragon's Dogma 2: un'avventura epica

In Dragon's Dogma 2 verrai catapultato in un universo fantasy e vestirai i panni del protagonista dell'intera vicenda: Arisen, il cui aspetto, però, sarà completamente personalizzabile. Questo videogame fonda elementi GDR con elementi Action, facilmente riconoscibili nel sistema di combattimento. Combattimento che richiederà una buona dose di istinto e tattica, in particolar modo durante le boss-fight.

Dragon's Dogma 2

Il sistema di classi, inoltre, permette una diversificazione del gameplay in base alle preferenze dei giocatori. Sarà possibile lanciare incantesimi, brandire spade e scoccare frecce tramite l'utilizzo di archi e balestre. Dragon's Dogma 2 è stato un videogioco su cui è gravata un'eredità importante, quella del primo capitolo che è stato molto apprezzato dall'utenza. Per scoprire qualche dettaglio in più date un'occhiata alla nostra recensione proprio di Dragon's Dogma 2.