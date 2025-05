Death Stranding diventerà una serie animata, annuncia Hideo Kojima

Hideo Kojima ha annunciato durante un'intervista con Vogue Japan che Death Stranding diventerà una serie animata, oltre che un film live action: le strategie per espandere questa proprietà intellettuale, a quanto pare, procedono in maniera decisa e spedita.

"Sto attualmente lavorando con A24 a un adattamento cinematografico live action di Death Stranding", ha detto Kojima. "Quando si tratta di adattare i videogiochi in opere visive, esistono lavori come The Last of Us, che rimangono fedeli alla trama originale, e film come The Super Mario Bros. Movie, che rappresentano più un tributo ai fan del gioco."

"Sebbene queste opere abbiano i loro meriti, in quanto appassionato di cinema voglio esplorare il potenziale espressivo del mezzo cinematografico. Il mio obiettivo è creare un Death Stranding che possa esistere solo attraverso il linguaggio del cinema."

"Vorrei realizzare qualcosa che possa addirittura vincere premi in festival come Cannes o Venezia. In effetti, stiamo lavorando anche a un adattamento animato", ha concluso il game director giapponese.