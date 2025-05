Uno strano teaser di Death Stranding 2 ci dà appuntamento a domani

Tuttavia potrebbe essere qualsiasi cosa: ormai siamo abituati al fatto che la comunicazione legata alle opere di Kojima sia sempre pronta a sorprendere , come accaduto con il lunghissimo trailer di Death Stranding 2: On the Beach che ha rivelato la presenza di Luca Marinelli nel cast.

Uno strano teaser di Death Stranding 2: On the Beach ci dà appuntanento a domani , 29 maggio, alle 13.00 ora italiana. Cosa accadrà? Hideo Kojima dice di "restare sintonizzati" e naturalmente la speranza è che venga pubblicato un nuovo trailer del gioco.

Un sequel molto atteso

Fra i protagonisti del nuovo spot di PS5 insieme a Ghost of Yotei e Marathon, Death Stranding 2: On the Beach si pone senza dubbio come un sequel particolarmente atteso dai tantissimi giocatori che hanno apprezzato il primo capitolo della saga, e che non vedono l'ora di immergersi nuovamente in quelle atmosfere.

Vedremo dunque cosa verrà presentato al Summer Game Fest, dopodiché ci vorrà ancora qualche settimana di pazienza, visto che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile su PS5 a partire dal 26 giugno.