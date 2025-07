Nel nuovo trailer di Death Stranding 2 ci sono i riconoscimenti della stampa italiana

Death Stranding 2: On the Beach, la recensione dell'opera più libera di Hideo Kojima

Nello specifico, in Death Stranding 2: On the Beach capita meno spesso di cimentarsi con lunghissime traversate solitarie e i combattimenti sono stati migliorati , donando all'esperienza un approccio maggiormente votato all'azione.

In generale, il gioco ha portato a casa ottime valutazioni a livello internazionale, con una media superiore rispetto al primo episodio che lascia intendere come le modifiche apportate al gameplay, alla struttura e persino alla narrazione siano state ben accolte.

Death Stranding 2: On the Beach è stato mostrato con il trailer dei riconoscimenti , stavolta provenienti dalla stampa italiana, che a quanto pare ha molto apprezzato il nuovo capitolo della saga diretta da Hideo Kojima.

Un meritato successo?

Secondo le stime di alcuni analisti, Death Stranding 2: On the Beach potrebbe aver venduto 1,4 milioni di copie nel primo mese, ottenendo dunque risultati superiori rispetto al primo capitolo andando a considerare sia le unità distribuite in formato fisico che quelle digitali.

Tornando alle valutazioni, Hideo Kojima ha esibito con orgoglio i voti di Death Stranding 2: On the Beach e comprendiamo bene il perché, vista la grande importanza che soprattutto Sony conferisce a questo specifico fattore, al punto da influenzare le sue scelte strategiche.

Per il momento il gioco è disponibile in esclusiva su PS5 e non è dato sapere quando e se approderà anche su PC e Xbox.