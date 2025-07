Nintendo Switch 2 ha tanti giochi third party non ancora annunciati, dice un leaker

Ci sono tanti giochi third party per Nintendo Switch 2 che non sono ancora stati annunciati, stando a quanto riferito dal noto leaker NateTheHate, che prevede un prossimo Nintendo Direct dedicato appunto alle produzioni delle terze parti.

Come ricorderete, durante l'evento di aprile Nintendo ha annunciato l'arrivo di Final Fantasy VII Remake ed Elden Ring: due titoli di peso, appartenenti a generi e pubblici molto diversi ma accomunati da una domanda fondamentale: come si comporteranno su di un hardware portatile? In tal senso, Cyberpunk 2077 ha già fornito delle risposte eloquenti.

Si tratterebbe però solo dell'inizio: secondo diverse fonti vicine agli sviluppatori, Capcom, SEGA, Bandai Namco, Ubisoft e altri grandi publisher sarebbero pronti a svelare il loro supporto alla nuova console, e i nomi coinvolti sembrano davvero interessanti.

Si parla infatti del remake di Resident Evil 2, di Control e, in generale, dei titoli approdati su Switch in formato cloud, ma anche di un importante intervento da parte di Microsoft, che si stava muovendo con grande determinazione in tal senso, almeno prima dei recenti (e massicci) licenziamenti.