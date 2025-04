Elden Ring su Nintendo Switch 2 includerà contenuti extra: FromSoftware dice se arriveranno su PC/PS5/Xbox

Durante il Nintendo Direct FromSoftware ha stupito tutti presentando un nuovo videogioco, The Duskbloods, che sarà esclusiva per Nintendo Switch 2 . Non è però l'unico gioco che ha mostrato.

I dettagli sugli extra di Elden Ring

Elden Ring Tarnished Edition propone, come era facile immaginare, il gioco base e il suo DLC, Shadow of the Erdtree. Include però anche qualche extra.

Secondo quanto indicato dall'account ufficiale di FromSoftware su Twitter: "Tra le novità incluse in Elden Ring: Tarnished Edition vi sono quattro nuovi pezzi d'armatura e l'abilità di cambiare l'aspetto di Torrente, il destriero spirituale (tre tipi in totale). Speriamo che avrete modo di provare il gioco".

La buona notizia però è che questi contenuti extra non saranno esclusivi della versione Nintendo Switch 2. Saranno infatti disponibili anche sulle altre piattaforme, ovvero su PC, PlayStation e Xbox.

Poiché le informazioni sono in giapponese, a seconda dello strumento usato per la traduzione, il messaggio cambia leggermente e non è chiaro se questo contenuto sarà gratuito o meno. Supponiamo che non sia a pagamento, visto che non si tratta di contenuti di grande valore, ma non possiamo confermarlo.

Infine, segnaliamo anche che Elden Ring ha ora raggiunto 28 milioni di unità vendute. Nel giugno 2024 il dato aggiornato era 25 milioni, quindi in meno di un anno ha piazzato altri tre milioni di unità.

Vi lasciamo infine al trailer di Elden Ring per Nintendo Switch 2.