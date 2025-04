I dazi USA affossano i giganti del tech: record negativo per Apple, male anche NVIDIA, Tesla, Meta e Amazon

E infatti la reazione dei mercati non si è fatta attendere: i titoli di Apple hanno subito un calo di circa il 9%, una flessione che, se confermata alla chiusura, rappresenterebbe il ribasso più marcato degli ultimi cinque anni. Amazon ha registrato una diminuzione del 7% circa. Entrambe le aziende, fortemente dipendenti dalle importazioni da paesi come la Cina, si trovano ora a fronteggiare la prospettiva di dazi elevati, con un'imposizione prevista del 54% sui prodotti provenienti dalla Cina e del 46% su quelli dal Vietnam, a partire dal 9 aprile 2025. L'introduzione dei dazi potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dei prodotti elettronici per i consumatori, oppure in una riduzione dei margini di profitto per aziende come Apple e Amazon, qualora decidessero di assorbire parte dei costi aggiuntivi. Apple, in particolare, ha storicamente mantenuto un margine lordo intorno al 38%, sebbene in alcuni periodi sia stato superiore. La preoccupazione di Wall Street risiede nella potenziale diminuzione della domanda, qualora Apple dovesse incrementare i prezzi di dispositivi come Mac, iPhone e iPad.

L'impatto dei dazi non si è limitato ad Apple e Amazon. Anche altre aziende tecnologiche di rilievo hanno subito perdite significative: i titoli di NVIDIA sono diminuiti di oltre il 4%, mentre quelli di Tesla hanno registrato un calo simile, annullando gran parte dei guadagni ottenuti il giorno precedente. Meta ha subito una flessione di circa il 7%.

