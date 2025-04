I dazi USA colpiscono anche i pannelli LCD: produzione in calo e previsioni al ribasso

L'impatto dei dazi USA sulla produzione di LCD

Dal quarto trimestre del 2024, i produttori di pannelli hanno mantenuto le fabbriche con livelli di utilizzo elevati dell'81%-83%, spinti in parte dal programma di sussidi cinese "scambia il vecchio con il nuovo", che ha aumentato la domanda di pannelli TV LCD. I produttori di TV cinesi hanno inoltre accelerato la produzione e le spedizioni negli Stati Uniti per mitigare i rischi dei dazi, spingendo la domanda più in alto all'inizio del 2025, in particolare per i pannelli TV LCD da 75 pollici e più grandi.

Il grafico fornisce una panoramica delle tendenze di utilizzo delle fabbriche nel settore dei display, evidenziando le variazioni nel tempo e le differenze tra le previsioni di febbraio e marzo (fonte: Omdia).

"Con il rallentamento della domanda e l'incertezza sull'impatto dei dazi, i produttori di pannelli stanno passando dalla loro modalità di utilizzo della capacità elevata originale alla modalità di produzione su ordinazione", ha affermato David Hsieh, Senior Director per la ricerca sui display di Omdia. "Questa strategia dovrebbe aiutare a stabilizzare i prezzi dei pannelli in un contesto di domanda in calo. Tuttavia, poiché i prezzi dei pannelli sono rimasti elevati negli ultimi sei mesi, i marchi e gli OEM di TV e PC potrebbero spingere per ulteriori riduzioni di prezzo per compensare i dazi statunitensi".

Hsieh ha poi aggiunto: "Il mercato dei display sta entrando in un nuovo ciclo e probabilmente si stabilizzerà più avanti nel 2025. I dazi e il loro impatto sulla domanda di display saranno il principale fattore di oscillazione in questa transizione."

Nelle previsioni di Omdia di febbraio 2025, l'utilizzo di aprile era previsto all'82% e quello di maggio al 78%. Tuttavia, con alcuni produttori cinesi di TFT LCD che pianificano lunghe pause per la festività del Primo Maggio, l'utilizzo potrebbe scendere ulteriormente a circa il 75% a maggio. Si prevede che questa situazione avrà un impatto sui prezzi e sulle strategie dei produttori.

