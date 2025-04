Xbox Game Pass perderà sette giochi a metà aprile: vediamo i titoli in uscita

Come da tradizione, con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo vengono anche identificati i titoli destinati a uscire dal catalogo, dunque vediamo anche in questo caso i giochi che lasceranno Game Pass alla metà di aprile , annunciati con le novità in arrivo.

Avventure che possono essere completate per tempo

Il 15 aprile saranno sette i titoli a lasciare il catalogo di Game Pass, come riportato nell'elenco qui sopra, dunque nel caso siate interessati ad alcuni di questi il consiglio, come al solito, è concentrarsi su tali giochi finché sono presenti nel servizio, oppure acquistarli sfruttando anche lo sconto dedicato ai giochi Game Pass.

Tra questi troviamo l'ottima avventura con puzzle a base botanica Botany Manor e il particolare Harold Halibut, che ha fatto molto parlare di sé soprattutto per lo stile grafico adottato in stop motion e risulta decisamente notevole.

Sono giochi che possono essere completati nei giorni rimasti a disposizione, dunque il consiglio è di provarli e vedere come va.

Per il resto, abbiamo visto che tra i nuovi giochi in arrivo c'è anche South of Midnight, nuova produzione di Compulsion e Xbox Game Studios in arrivo l'8 aprile, oltre a diverse altre cose interessanti come Diablo 3 in edizione decisamente ampia. Nelle ore scorse è anche emersa la voce di corridoio sulla possibilità che GTA 5 torni questo mese su Game Pass.