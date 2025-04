Annunciati i nuovi giochi di Xbox Game Pass per la prima parte di aprile, con South of Midnight e altri

In mezzo al trambusto sulla presentazione di Nintendo Switch 2 è arrivato anche l'annuncio dei nuovi giochi di Xbox e PC Game Pass in arrivo nella prima parte di aprile, e si tratta di una bella infornata di titoli anche in questo caso.

Anche in questo caso ci sono vari passaggi dal livello Ultimate a quello Standard, ma anche varie novità assolute di notevole interesse, tra le quali spicca South of Midnight, il nuovo gioco first party sviluppato da Compulsion Games, da tempo parte integrante di Xbox Game Studios.

Si tratta di un totale di 9 titoli che vengono aggiunti al livello Standard o rappresentano novità assolute anche per gli abbonamenti Ultimate e PC, per una nuova infornata di sicuro interesse, anche a questo giro.