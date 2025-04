L'autonomia della batteria di Nintendo Switch 2 stimata sembra più bassa di quella dell'originale

Dalle caratteristiche dettagliate ufficiali di Nintendo Switch 2 trapela anche quella che dovrebbe essere l'autonomia stimata della batteria della nuova console, che sembra in linea di massima più bassa di quella dell'attuale console, nelle sue varie versioni.

Ovviamente si tratta di una stima piuttosto vaga perché il consumo di una batteria dipende da una grande quantità di variabili e, in particolare per quanto riguarda una console, è estremamente difficile avere dati precisi sulla sua durata, ma gli estremi riportati da Nintendo sembrano indicare un'autonomia più bassa rispetto a quella riferita per i modelli precedenti.

In base allo schema riportato anche qui sotto, sembra che la batteria di Nintendo Switch 2 sia destinata a durare dalle 2 alle 6,5 ore, con risultati chiaramente molto variabili in base alle condizioni di utilizzo e ai giochi fruiti, che possono portare a consumi differenti.