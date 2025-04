GTA 5 tornerà su Xbox Game Pass questo mese e per la prima volta su PC Game Pass, per un leak

A questo punto, è probabile che GTA 5 sia previsto per la seconda ondata di giochi di aprile , considerando che i primi titoli del mese su Game Pass sono stati annunciati proprio nelle ore scorse e il gioco in questione non vi compare.

Un gradito ritorno e una sorpresa

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, GTA 5 è già stato un paio di volte nel catalogo in precedenza, sempre per periodo di tempo non molto lunghi: come una sorta di modus operandi consolidato di Rockstar Games, sembra che i titoli della compagnia in questione siano destinati a rimanere sempre per brevi tempi nei cataloghi su abbonamento, come a rimarcare la diffidenza del publisher Take-Two per questa tipologia di distribuzione.

Le volte precedenti, GTA 5 è rimasto nel catalogo di Game Pass per circa tre mesi, che è un tempo eccezionalmente breve per quanto riguarda la permanenza di un gioco a disposizione sul servizio Microsoft, visto che solitamente i titoli rimangono un anno o più a disposizione.

Un panorama di GTA 5

È interessante però notare, in questo caso, che il lancio del gioco nell'abbonamento riguarda anche PC Game Pass, e in quest'ultimo caso specifico questa è una prima volta.