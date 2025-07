Altro che GTA 6, una nazione sta per pubblicare GTA 5 dopo 7 anni di ban

Grand Theft Auto 5 continua a vendere, al punto che alle volte ci si chiede chi ancora non l'abbia comprato e come sia possibile che sia sempre nelle classifiche, dopo così tanti anni. C'è però una intera nazione che non ha avuto modo di acquistare (legalmente e dentro i propri confini) una copia di GTA 5 per molto tempo.

I dettagli su GTA 5 in Arabia Saudita

GTA 5 avrà una classificazione 21+ in Arabia Saudita: per capirci, in Europa il PEGI non va oltre il 18+ e ovviamente non c'è una reale limitazione all'acquisto, ma solo un suggerimento per aiutare chi non sa cosa sta comprando se l'opera è adeguata a certe fasce d'eta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ban di GTA 5 era stato promosso per le motivazioni più ovvie: il videogioco presenta violenza, uso di droghe e contenuti sessuali espliciti, quindi per sette anni è stato reso inaccessibile. Ora però l'opera di Rockstar è stata tolta dalla lista delle opere bloccate. All'epoca si era parlato di 47 giochi bloccati, compresi Assassin's Creed 2 e The Witcher.

La fonte dell'informazione è un noto leaker di GTA, Ben, che specula inoltre che l'Arabia Saudita potrebbe pubblicare GTA 6 già al lancio, sebbene sempre con una classificazione 21+. Non ci sono però certezze al momento.

Aggiornamento: Anche gli Emirati Arabi Uniti pubblicheranno GTA 5 e GTA Online il 17 luglio, secondo una indicazione di Sony.