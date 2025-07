Forza Motorsport al capolinea? Turn 10 sarebbe stato ridimensionato a uno studio di supporto

Stando a diverse fonti, pare che Turn 10 Studios, il team dietro Forza Motorsport, sia stato colpito duramente dai licenziamenti imposti da Microsoft alla divisione Xbox, al punto che la divisione dedicata allo sviluppo della serie sarebbe stata chiusa, con i dipendenti rimasti riassegnati a ruoli di supporto.

Le prime indiscrezioni negative sono arrivate da Bloomberg, che riporta che circa 70 dipendenti, ovvero quasi il 50% dello staff, sono stati licenziati come parte della ristrutturazione su larga scala di Microsoft Gaming. Come forse saprete, questa ondata di tagli ha portato anche alla cancellazione di giochi come Everwild e Perfect Dark, e alla chiusura di studi come The Initiative, mentre altri team hanno subito pesanti ridimensionamenti.