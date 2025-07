L'MMO di ZeniMax pare fosse adorato da Phil Spencer e altri dirigenti, ma è stato cancellato senza spiegazioni

C'erano forse problemi con il videogioco? Non piaceva ai dirigenti? Pare di no, anzi, tutto il contrario: Phil Spencer lo adorava .

Nel mezzo del caos dei licenziamenti di Microsoft e della sua divisione videoludica Xbox, ci sono state anche varie cancellazioni di progetti in corso, compreso un MMO sparatutto in produzione prezzo ZeniMax Online , già autore del GDR di successo Elder Scrolls Online.

I dettagli dal report di Bloomberg sul gioco di Zenimax

Secondo un report del noto e affidabile Jason Schreier per Bloomberg, a marzo di quest'anno è stata tenuta una riunione e Spencer ha avuto la possibilità di provare il nuovo gioco di ZeniMax, noto come Blackbird.

Sulla base di quanto riportato, Spencer si stava divertendo così tanto che Matt Booty, capo della divisione Xbox, ha dovuto togliergli di mano il controller per permettere alla riunione di continuare.

Blackbird era uno sparatutto online vagamente simile a Destiny, con l'aggiunta però di una maggiore esplorazione verticale. Secondo Schreier, era in qualche modo simile a Blade Runner, con un'estetica sci-fi noir e abilità come la possibilità di arrampicarsi e correre sui muri, fare doppi salti e usare un rampino per lanciarsi tra i grattacieli.

The Elder Scrolls Online continuerà lo sviluppo, perlomeno

Sebbene Spencer e altri dirigenti di Xbox fossero estremamente impressionati da Blackbird, alla fine non è stato salvato e non pare che sia stata data una spiegazione per la cancellazione. Inoltre, un veterano delle studio, il director Matt Firor, ha lasciato il team lo stesso giorno.

Oltre a Blackbird, è stato cancellato anche Everwild di Rare e Perfect Dark di The Initiative, che è anche stato chiuso.