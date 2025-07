Microsoft conferma oltre 9.000 licenziamenti, anche Xbox è colpita

Microsoft ha confermato che sta per licenziare fino a 9.100 persone a livello mondiale , ovvero circa il 4% della sua forza lavoro, in un nuovo giro di licenziamenti che era stato segnalato in anticipo da alcuni report.

I dettagli dai report sui licenziamenti di Microsoft

Phil Spencer, capo di Xbox, ha detto in un messaggio ai team che "per garantire alla divisione Gaming un successo a lunto termine e permetterci di focalizzarsi sulla crescita strategica in determinate aree, termineremo o diminuiremo gli incarichi di lavoro in certe aree del nostro business, seguendo la guida di Microsoft nel rimuovere dei livelli del management per aumentare l'agilità e l'efficienza".

Secondo Bloomberg, il creatore del fenomeno "Candy Crash", King che è parte di Activision Blizzard King e di proprietà di Microsoft, vedrà un taglio del 10% dei dipendenti, ovvero circa 200. Anche altre divisioni europee della compagnia, come Zenimax, hanno confermato una serie di tagli.

Phil Spencer di Xbox

Ricordiamo che Microsoft aveva licenziato più di 6000 persone un paio di mesi fa e aveva allontanato 1900 dipendenti di Xbox e Activision Blizzard a gennaio 2024, con anche la chiusura di alcuni team di sviluppo a maggio 2024, seguendo poi con 650 licenziamenti di Xbox a settembre.

L'enorme crescita della compagnia negli ultimi anni (soprattutto l'acquisizione di Activision Blizzard) e la necessità di generare maggiori profitti tramite Xbox sono considerati alcuni dei grandi motivi dietro ai tagli interni a Xbox.