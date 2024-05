Microsoft chiude Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due studi

Stando a una mail interna firmata Matt Booty, di cui sia IGN che Bloomberg sono entrate in possesso, Microsoft ha ordinato la chiusura di ben quattro team di sviluppo: Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

"Oggi sono qui a comunicarvi i cambiamenti che stiamo apportando ai nostri team Bethesda e ZeniMax. Tali cambiamenti si basano sulla necessità di dare priorità a titoli ad alto impatto e su di un ulteriore investimento nel catalogo di Bethesda, in relazione a giochi di successo e mondi amati che avete coltivato per molti decenni", si legge nella nota del responsabile degli Xbox Game Studios.

"Per puntare su questi franchise e investire per costruirne di nuovi, dobbiamo guardare a tutta l'azienda per identificare quelle opportunità che risultano meglio posizionate per il successo. Questa ridefinizione delle priorità dei titoli e delle risorse implica che alcuni team saranno riallineati ad altri, ma anche che alcuni colleghi ci lasceranno."

Redfall

"Ecco i cambiamenti che entreranno in vigore:"

"Arkane Austin - Questo studio chiuderà e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti di Bethesda. Arkane Austin ha una storia di giochi innovativi e d'impatto, un pedigree di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi."

"L'ultimo aggiornamento di Redfall sarà quello conclusivo, in quanto terminerà lo sviluppo del prodotto. Il gioco e i suoi server rimarranno online per il divertimento degli utenti e forniremo offerte vantaggiose ai giocatori che hanno acquistato il DLC Eroe."

"Alpha Dog Studios - Anche questo studio chiuderà. Apprezziamo la creatività del team nel portare Doom ai nuovi giocatori. Mighty Doom terminerà il proprio percorso il 7 agosto e verrà disattivata la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti nel gioco."

"Tango Gameworks - Anche Tango Gameworks chiuderà. Siamo grati per il loro contributo a Bethesda e ai giocatori di tutto il mondo. Hi-Fi Rush continuerà a essere disponibile per i giocatori sulle piattaforme attuali."

"Roundhouse Games - Il team di Roundhouse Games si unirà a ZeniMax Online Studios. Roundhouse ha svolto un ruolo chiave in molti dei nostri recenti lanci di giochi e portarli in ZOS per lavorare su The Elder Scrolls Online significherà che possiamo fare ancora di più per far crescere il mondo che milioni di giocatori chiamano casa."