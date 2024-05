Tango Gameworks: il post di addio degli autori di Hi-Fi Rush dopo la chiusura imposta da Microsoft

Tango Gameworks, lo studio di Bethesda autore di Hi-Fi Rush e The Evil Within, ha pubblicato un messaggio di addio su X, a pochi minuti dall'annuncio della chiusura decisa da Microsoft.

Si tratta di un messaggio abbastanza stringato, dove il team ringrazia i giocatori per il loro supporto e assicura che Hi-Fi Rush e gli altri giochi realizzati dello studio resteranno in vendita e fruibili dai giocatori anche in futuro.

"Oggi è stato annunciato che Tango Gameworks chiuderà", si apre così il messaggio. "Granzie a tutti coloro che hanno esplorato i mondi che abbiamo creato. Hi-Fi Rush assieme ai precedenti giochi di Tango rimarranno disponibili e giocabili ovunque così come lo sono oggi."

Tango Gameworks era uno studio di sviluppo fondato in Giappone nel marzo del 2010 da Shinji Mikami, sviluppatore veterano e director di Resident Evil 1 e 4. A causa di problemi finanziari, nell'ottobre dello stesso anno il team venne acquisito da ZeniMax Media, la casa madre di Betheda.

Il primo gioco prodotto dallo studio è stato il survival horror The Evil Within, seguito da The Evil Within 2 nel 2017. Successivamente nel 2022 ha realizzato l'action in prima persona Ghostwire: Tokyo e lo sfortunato gioco mobile Hero Dice, lanciato e chiuso nel giro di 5 mesi.

L'ultimo gioco dello studio è stato l'action ritmico Hi-Fi Rush, pubblicato a gennaio del 2023 su Xbox Series X|S, PC e Game Pass e recentemente sbarcato anche su PS5. Il gioco è stato acclamato sia dalla critica che dal pubblico, il che è senza dubbio uno dei motivi per cui la chiusura di Tango Gameworks ha sconvolto moltissimi giocatori.