Xbox, Dinga Bakaba commenta amaramente la chiusura di Arkane Austin

Dinga Bakaba, creative director di Arkane Lyon, ha commentato amaramente la chiusura di Arkane Austin e degli altri tre team di sviluppo appartenenti agli Xbox Game Studios, ovverosia Tango Gameworks, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

"È assolutamente terribile. Chiedo il permesso di essere umano: a tutti i dirigenti che stanno leggendo vorrei ricordare amichevolmente che i videogiochi sono un'industria di intrattenimento / culturale e che il vostro compito come azienda è quello di prendervi cura dei vostri artisti / intrattenitori, aiutandoli a creare valore per voi", ha scritto Bakaba riferendosi alla notizia della chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due studi.

"Non gettateci all'interno di giochi d'azzardo da febbre dell'oro, non usateci come pagliacci per errori di calcolo o punti ciechi, non rendete i nostri ambienti di lavoro delle giungle darwiniste. Dite che vi rendiamo orgogliosi quando facciamo un buon gioco? Allora rendeteci orgogliosi quando i tempi sono difficili. Sappiamo che potete farlo, l'abbiamo visto accadere."

"In questo momento grandi team stanno tramontando di nuovo davanti ai nostri occhi, ed è una pugnalata allo stomaco. Arkane Lyon è salva, ma vi prego di avere tatto e delicatezza, di rispettare la voce delle persone colpite e lasciare loro spazio per essere ascoltate: è la loro storia, quella che possono raccontare; i loro sentimenti, quelli che possono esprimere."