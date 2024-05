Helldivers 2: la patch del 7 maggio modifica il bilanciamento e un bug per i danni nel tempo

Arrowhead Games Studio ha pubblicato la patch 1.000.302 di Helldivers 2, che mira a modificare il bilanciamento e risolvere vari problemi.

Tra questo c'è quello relativo ai DoT (acronimo di Damage over Time), ovvero i danni nel tempo causati, ad esempio, dalle fiamme. Come segnalato a più riprese dai giocatori, a causa di un bug i DoT in molti casi venivano registrati esclusivamente per l'utente che ospitava la partita, riducendo la loro efficacia.

Inoltre, è stato corretto un problema per cui i giocatori armati del Punitore al Plasma e lo zaino con gli scudi si autoinfliggevano dei danni, uno che causava un disallineamento del mirino di alcune armi usando la modalità di mira in prima persona e un bug relativo al contatore degli Ordini Principali che chiedono di uccidere un determinato numero di nemici, che conteggiava molte più uccisioni (fino a quattro volte tanto) del normale, il che sembra confermare i sospetti della community sull'insolito record dei 2 miliardi di Terminidi uccisi in meno di 24 ore il mese scorso.