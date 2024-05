F1 24: il nuovo filmato presenta i miglioramenti per piloti e circuiti

La data di uscita di F1 24 si avvicina a grandi passi e come ogni settimana è arrivato un video di approfondimento sul nuovo capitolo della serie realizzato da Codemasters, questa volta incentrato sui miglioramenti apportati dal team di sviluppo per quanto riguarda piloti e circuiti.

Partendo da quest'ultimo aspetto, i giocatori troveranno in F1 24 delle piste ancora più realistiche, grazie a una serie di migliorie e accorgimenti a circuiti famosi come Silverstone, il Circuit de Spa-Francorchamps, il Lusail International Circuit e al Jeddah Corniche Circuit per renderle ancora più fedeli alle loro controparti reali.

Le novità non finiscono qui, perché Codemasters si è prodigata anche per aggiungere più realismo in gara, con un nuovo audio per i piloti in gara, che comprende trasmissioni reali campionate dalla Formula 1, e una maggiore varietà di cutscene.