F1 24 analizzato da Digital Foundry su PS5 Pro con modalità grafiche a 60 e 120 fps e in 8K

La redazione di Digital Foundry ha avuto modo di visitare gli uffici di Codemasters per testare la versione PS5 Pro di F1 24 e constatare le migliorie apportate al gioco rispetto alla versione per PS5 base.

Le tre modalità grafiche di F1 24 su PS5 Pro

Per quanto riguarda la modalità a 60 fps, su PS5 base la risoluzione è un 4K dinamico, che può scendere fino ai 1800p. Su PS5 Pro si è deciso di optare per una risoluzione nativa più bassa, che oscilla tra 1440p e i 1080p, ma upscalta in 4K grazie al PSSR. In questo modo il risultato dal punto di vista visivo è molto simile e gli sviluppatori di Codemasters hanno potuto sfruttare la potenza di calcolo in avanzo per integrare il ray tracing in gara, offrendo un'esperienza visiva sostanzialmente migliore, a detta di Digital Foundry.

Per la modalità a 120Hz, su PS5 base per raggiungere questo risultato si parte da una risoluzione dinamica che oscilla tra i 1080p e i 1440p, upscalata in 4K. Su PS5 Pro invece troviamo un 1440p solitamente statico upscalato in 4K tramite temporal anti-aliasing upsampling (o TAUU), anziché PSSR. In questo caso ovviamente il ray tracing non è attivo in gara per raggiungere il target del framerate. Con entrambe le modalità grafiche e su ambo le console, sono ancora presenti i limiti a 30 o 40 fps durante le sequenze scriptate e i replay.

Infine, collegando PS5 Pro a uno schermo 8K è possibile accedere a un'ulteriore modalità grafica, che parte da una risoluzione nativa di base di 4K che viene poi upscalata in 8K con TAUU. Per i tech enthusiast il risultato impressiona, ma solo fino a un certo punto, visti i limiti di questa tecnologia, con Codemasters che sta valutando l'impiego del PSSR per ottenere ulteriori benefici.

