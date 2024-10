L'ultimo aggiornamento di F1 24 celebra il grande Ayrton Senna

EA Sports ha annunciato la seconda parte della terza stagione di contenuti per il gioco di corse F1 24 , il titolo con licenza ufficiale FIA Formula One World Championship. Ci sarà un focus speciale su Ayrton Senna , campione di Formula Uno scomparso prematuramente a causa di un incidente in pista negli ormai lontani anni '90.

La leggenda

La serie speciale è composta da tre sfide uniche che invitano i giocatori a confrontarsi con l'eredità di Senna. Include uno Scenario di gara in cui sarà possibile affrontare lo stesso problema al cambio che il pilotà superò prima di vincere il Gran Premio del Brasile del 1991 e, per la prima volta in assoluto, i fan possono affrontare una serie di Sfide Carriera come piloti Icona entrando nella McLaren del 2024, vestendo i panni di Senna, e una nuova Sfida Pro con il pilota junior della McLaren e star della F2 brasiliana Gabriel Bortoleto.

"Senna ha lasciato un segno indelebile in questo sport, in particolare mentre era alla McLaren, dove ha corso per sei stagioni." Ci spiega il posto ufficiale, che poi aggiunge: "Durante questo periodo, ha conquistato la maggior parte delle sue 41 vittorie e i tre titoli del Campionato del mondo." Era conosciuto come il "Maestro di Monaco", la sua passione e il suo entusiasmo per questo sport hanno contagiato tutta la griglia, tanto che molti piloti del passato e del presente affermano di essersi avvicinati alla Formula 1 proprio grazie al suo atteggiamento e alle sue abilità di guida.

per il resto vi ricordiamo che F1 24 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PlayStation 4 e 5.