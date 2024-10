Marvel's Spider-Man 2 avrà nuove modalità grafiche su PS5 Pro, ecco i dettagli

In questa modalità sarà anche possibile aumentare il numero di pedoni che camminano per le strade della città e la densità del traffico, mentre troveremo un miglioramento nella resa dei capelli dei personaggi.

La modalità Fedeltà Pro girerà invece a 30 frame al secondo ma andrà a introdurre nuovi effetti in ray tracing che potremo attivare o disattivare individualmente al fine di raggiungere un target di fotogrammi differente, specie utilizzando il VRR e la modalità a 120 Hz.

Saranno due le modalità disponibili e si chiameranno Prestazioni Pro e Fedeltà Pro . La prima, attiva di default, offrirà una grafica a 60 fps mantenendo però la stessa qualità dell'immagine della modalità Fedeltà standard, utilizzando la PlayStation Spectral Super Resolution per consegnarci un output a 4K.

Le regolazioni per il ray tracing

Annunciato pochi giorni fa anche per PC, Marvel's Spider-Man 2 includerà su PS5 Pro una serie di regolazioni extra per quanto concerne il ray tracing, che si potranno attivare o disattivare proprio come sulla piattaforma Windows.

Riflessi in ray tracing su medio (Prestazioni) o alto (Fedeltà): il settaggio medio renderizza l'effetto alla metà della risoluzione, mentre quello alto utilizza la piena risoluzione. In quest'ultimo caso vengono migliorate le animazioni all'interno dei riflessi, ed è disponibile solo in modalità Fedeltà Pro.

Riflessi nell'occlusione ambientale su spento (Prestazioni) o Alto (Fedeltà) è un effetto che impiega il ray tracing per aggiungere ulteriori dettagli all'occlusione ambientale. Il settaggio medio usa queste informazioni per potenziare l'occlusione screen space, quello alto aggiunge a questo elemento dei rimbalzi dell'illuminazione globale.