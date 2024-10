La versione PC di Killer 7 è stata aggiornata per aggiungere i filmati della versione GameCube, dopo tanti anni

Cosa aggiunge la nuova patch? Molto, in realtà. Sostanzialmente i video sono stati sostituiti con le versioni rimasterizzate di quelli della versione GameCube , migliori di quelli della versione PS2, e ora sono decisamente più piacevoli da guardare! Da adesso usano tutti il formato webm invece di ogv, per una qualità decisamente più alta.

Dopo diversi anni, la versione PC di Killer 7 ha ricevuto un aggiornamento maggiore , che sistema uno dei più grossi problemi del gioco: i filmati. Considerando che Killer 7 è stato pubblicato su PC il 15 novembre 2018 e che l'ultimo aggiornamento (minore) risaliva a gennaio 2019, ce n'è voluto di tempo! Difficile che chi non l'abbia già voluto giocare non l'abbia fatto.

Ma non solo, perché Killer 7 ha ricevuto anche delle altre modifiche che ne migliorano la grafica, come alcune animazioni di ricarica che ora supportano i 60fps, l'aggiunta del supporto per MSAA, l'aggiunta del limitatore di framerate (opzionale), l'ingrandimento di font e texture, l'aggiunta del supporto delle texture BC7 e il miglioramento della resa visiva in 4K.

Killer 7 è stato aggiornato dopo tanti anni

Migliorato anche il gameplay, con l'aggiunta della selezione veloce del personaggio usando il gamepad e altre modifiche che rendono l'esperienza più fluida in generale. Naturalmente sono stati corretti anche i bug residui.

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Immaginiamo che saranno interessati soprattutto i nuovi giocatori, quelli che vogliono scoprirlo.

Che aspettate a fare vostro questo gioiellino? Non solo è stato aggiornato, ma è anche in forte sconto, a 4,99 euro, per i saldi di NIS America.