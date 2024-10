Killer 7 sta subendo un bombardamento di recensioni negative su Steam, per colpa dell'ultimo aggiornamento

Killer 7 è stato recentemente aggiornato su PC. In linea teorica dovrebbe essere una buona notizia, ma i fan non l'hanno presa per niente bene e hanno iniziato a bombardarlo di recensioni negative. Il motivo? Le sequenze d'intermezzo ora subiscono l'upscaling tramite intelligenza artificiale, che le avrebbe peggiorate notevolmente, per lo scorno della comunità. Quindi, si sono chiesti in molti, perché non lasciarlo semplicemente com'era?