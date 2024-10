Anche Nintendo avrebbe licenziato del personale in una sua sussidiaria giapponese

Pare che anche Nintendo abbia finito per licenziare, nel caso in una sua sussidiaria in Giappone. Stando alla testata giapponese Leakpress, Mario Club Co., Ltd. sta per mandare a casa un gran numero di dipendenti.

Stando a quanto riportato, saranno circa 150 dei 400 dipendenti complessivi dell'azienda a essere licenziati. Viene anche affermato che i licenziamenti stanno avvenendo in diversi gruppi interni e non sono mirati a un singolo settore. Leakpress ha elencato anche quelle che sarebbe le motivazioni con cui si stanno perpetrando i licenziamenti. Ad esempio saranno mandati a casa i "dipendenti che causano problemi" e quelli che "trascinano in basso i loro colleghi". Non è chiarissimo cosa significhi e come motivazioni simili possano applicarsi a così tante persone contemporaneamente, ma per ora questo è quanto.