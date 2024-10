Lords of the Fallen sarà aggiornato per PlayStation 5 Pro

Hexworks, uno degli studi di sviluppo interni all'editore CI Games, ha confermato in via ufficiale che il soulslike Lords of the Fallen sarà potenziato per PlayStation 5 Pro . La patch di aggiornamento sarà lanciata il 7 novembre 2024, quindi fra pochi giorni. Lords of the Fallen è un altro gioco che va a supportare la nuova console di Sony. Ma in che termini? Ossia, quali novità saranno introdotte? Scopriamole

Le novità di PlayStation 5 Pro

Stando al comunicato, la versione PlayStation 5 Pro di Lords of the Fallen consentirà ai giocatori di fruire il gioco con un aumento del 40% della densità di pixel rispetto a giocarci su PlayStation 5 base. Quindi la grafica sarà più nitida e i dettagli saranno più fini, qualsiasi modalità venga selezionata.

La modalità Performance offrirà il massimo del dettaglio a 4K per 60fps (upscalati da 1440p). Anche la draw distance aumenterà di nitidezza, così come le texture, quest'ultime sia sui personaggi, che sugli oggetti dello scenario. Questa però non è l'impostazione che darà la massima qualità visiva. A farlo sarà la modalità Qualità, che girerà a 4K nativi per 30fps stabili. Chiaramente l'immagine sarà ancora più nitida che nell'altra modalità.

Hexworks ci tiene anche a sottolineare come l'annuncio di oggi anticipi ulteriori aggiornamenti e miglioramenti pianificati per il gioco su tutte le piattaforme, molti dei quali si basano sui feedback dei giocatori. Insomma, per il futuro aspettiamoci altre patch per Lords of the Fallen, disponibile su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.