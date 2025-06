Lords of the Fallen: la versione PS5 è (quasi) al suo minimo storico, super offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante su un souls-like rilasciato nel corso del 2023: si tratta del secondo capitolo di Lords of the Fallen che viene scontato del 33% e viene venduto a soli 19,99€ (il minimo storico su Amazon si attesta sui 18,97€). Acquistalo in promo direttamente da questo link o accedi all'offerta con il box prodotto qui giù: Lords of the Fallen è un titolo che già agli albori della precedente generazione aveva attenzionato molti fan dei souls-like. Il primo titolo di questa serie fu molto apprezzato da chi cercava un souls più diretto, accessibile e meno complesso.

Lords of the Fallen: sfiora il minimo storico!

Lords of the Fallen è un titolo sviluppato da Hexworks e pubblicato da CI Games. Si tratta di un videogame d'azione con elementi souls e ruolistici. Sarà possibile usare sia armi da mischia che magie per sconfiggere i nemici che ci ostacoleranno durante l'avventura.

Lords of the Fallen

Inoltre sarà possibile personalizzare il proprio protagonista - cosa che nel Lords of the Fallen del 2014 non era possibile - e scegliere tra 9 classi in base alle esigenze e ai gusti anche in termini di gameplay ed esperienza complessiva del giocatore. Per scoprire qualche dettaglio in più vi invitiamo a dare un'occhiata e una lettura proprio alla nostra recensione di Lords of the Fallen (2023).