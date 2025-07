Lords of the Fallen si aggiorna e permette di disattivare il PvP, ma se non lo fate avete dei premi

HexWorks, nel suo apparentemente infinito supporto a Lords of the Fallen , ha reso disponibile una nuova patch per il gioco d'azione soulslike che può essere scaricate su tutte le piattaforme e che, finalmente, permette ai giocatori di disattivare le funzionalità PvP , ovvero le componenti online giocatore contro giocatore.

Come funziona il nuovo PvP di Lords of the Fallen

Come detto, Lords of the Fallen ora rende le invasioni online PvP opzionali: di base l'impostazione è disattivata quindi, se volete mantenerla attiva, andate nel menù delle impostazioni di gameplay e riattivatela.

Se decidete di buttarvi negli scontri competitivi, sappiate che avrete nuovi bonus prima non presenti:

Chi si difende da una invasione ottiene un pezzo a caso dell'armatura First Luminary Guardsman

Chi invade, invece, ottiene un pezzo casuale dell'armatura Crimson Pursuivant

Solo chi vince ottiene la ricompensa e dovremo avere un po' di fortuna per ottenere tutti i pezzi dell'armatura completa. Inoltre, chi vince uno scontro (non importa se si difende o invade) otterrà vari oggetti di potenziamento e consumabili.

La locandina dell'aggiornamento di Lords of the Fallen

Infine, il team afferma che continua a verificare il feedback dei giocatori per bilanciare il PvP, di conseguenza non crediamo che ci si dovrà stupire se arriveranno nuove patch nel prossimo periodo. Ricordiamo anche che il team sta lavorando a Lords of the Fallen 2.

Ricordiamo in chiusura che il team di Lords of the Fallen non vuole creare contenuti che promuovano diversità, equità e inclusione.