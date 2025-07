Il cosplay di Shadowheart da Vimorrigan sembra praticamente appena uscito da Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 non è solo uno dei migliori RPG videoludici di questi anni ma è diventato nel frattempo anche una sorta di fenomeno di massa, dimostrandosi così anche un notevole soggetto per cosplayer, in particolare per quanto riguarda un personaggio in particolare: come dimostra anche questo cosplay di Shadowheart, o Cuorescuro come nella versione italiana, in questo caso da parte di Vimorrigan, l'affascinante chierico continua a risultare un modello molto gettonato.

Shadowheart è diventata in breve una delle combattenti più amate nel gioco, forse anche per il suo aspetto decisamente affascinante, ma non solo, perché è in verità un personaggio alquanto complesso, come quasi tutti quelli presenti nel gioco Larian.

Si tratta di una compagna che dev'essere trovata e aggiunta al party attraverso alcune scelte da parte del giocatore, ma la sua presenza risulta molto importante in varie situazioni.

Al di là del suo innegabile fascino, Shadowheart è anche un chierico potente e dal carattere peculiare, che rimane sempre interessante nel corso dei dialoghi: tende a stare sulle sue ma non disdegna anche vari commenti ironici sull'operato del giocatore.