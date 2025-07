Gears of War: E-Day e State of Decay 3 potrebbero arrivare su PS5

Considerando la recente politica multipiattaforma di Microsoft la cosa non stupisce affatto, ma mancando ancora conferme risultano interessanti alcuni indizi che puntano sul fatto che State of Decay 3 e Gears of War: E-Day arriveranno su PS5.

Per quanto riguarda il gioco di The Coalition la questione sembra più ovvia: con il lancio di Gears of War: Reloaded, la nuova remaster dell'originale ricostruito in Unreal Engine 5, già annunciata su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la strada è spianata per l'arrivo del nuovo capitolo sulla console Sony, in effetti.

L'informazione deriva da un curriculum di un game designer di The Coalition impegnato sul nuovo capitolo della serie, riportato da MP1ST e nel quale si nota come il titolo sia previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la piattaforma Sony riportata dunque molto chiaramente tra le versioni già in progetto.