State of Decay 3 sarebbe vicino alla fine dello sviluppo, ma potrebbe uscire nel 2026

"Ho sentito anche che stavano considerando State of Decay 3 per il 2025. È più vicino alla conclusione di quanto si possa pensare, ma credo che lo lasceranno slittare al 2026. Scometterei sul fatto che uscirà agli inizi del 2026.", ha detto Corden nell'ultima puntata del podcast Xbox Two.

Stando a Jez Corden, giornalista di Windows Central e spesso in contatto con fonti interne a Microsoft, State of Decay 3 è nelle fasi finali dello sviluppo, tanto che Xbox avrebbe inizialmente valutato l'opzione di lanciarlo nel 2025, per quanto a suo avviso l'uscita potrebbe slittare agli inizi del 2026 .

Troppi giochi Xbox nel 2025?

Il ragionamento fatto Corden e gli altri conduttori del podcast è che allo stato attuale Microsoft ha un gran numero di studi e di conseguenza è aumentato il ritmo delle uscite. Come abbiamo visto nel nostro speciale sui titoli più attesi del 2025 su Xbox Series X|S, per il prossimo anno sono in programma, tra gli altri, Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Fable e The Outer Worlds 2.

Con così tanti giochi in arrivo dai team interni, la compagnia non avrebbe alcuna fretta a pubblicare State of Decay 3, soprattutto considerando la "minaccia" rappresenta da GTA 6 nel periodo autunnale. Per certi versi un ragionamento simile è stato fatto per Avowed, slittato da novembre a febbraio dell'anno prossimo proprio per non finire fagocitato da titoli come S.T.A.L.K.E.R. 2 e Microsoft Flight Simulator 2024. Chiaramente parliamo di indiscrezioni e supposizioni da prendere con le pinze, con la speranza di ricevere aggiornamenti presto, magari durante il vociferato Developer Direct di gennaio.