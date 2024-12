Xbox mostrerà qualcosa ai The Game Awards ma il grosso delle novità sarebbero in un altro evento a inizio 2025

Secondo il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central, considerando una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda le informazioni su Microsoft, pare che Xbox debba presentare qualcosa ai The Game Awards 2024, ma la sua presenza potrebbe essere alquanto limitata perché il grosso delle novità sarebbe previsto per un altro evento a inizio 2025.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, ma considerando la generale attendibilità del personaggio in questione la cosa potrebbe essere verosimile, anche perché rientra in un modus operandi che si sta consolidando per la casa di Redmond.

In effetti, proprio lo scorso gennaio si era tenuto un Xbox Developer Direct incentrato su vari giochi in sviluppo presso i team interni di Microsoft, ed è possibile che un'iniziativa simile sia prevista anche per gennaio 2025, in cui potrebbero essere presentate le maggiori novità da parte di Xbox.