Xbox Developer Direct: tutto quello che è stato annunciato, da Avowed a Indiana Jones

Il video consente anche di scoprire meglio il complesso e profondo sistema di combattimento di Avowed, che sembra integrare diversi elementi tattici e strategici, nonostante la sua impostazione in prima persona. L'uscita del gioco Obsidian è prevista per l'autunno 2024 su PC e Xbox Series X|S, ovviamente al lancio su Game Pass.

In questo caso, interpretiamo un rappresentante dall'Impero Aedyr, che è stato inviato dal governo centrale a investigare su una misteriosa piaga spirituale che si sta diffondendo nel mondo. Durante il viaggio ci troveremo a dover risolvere casi diversi, che prevedono una certa libertà di scelta su come agire, cosa che comporta anche delle conseguenze da affrontare.

In base a quanto emerso, sembra che la libertà di scelta concessa al giocatore sia un elemento fondamentale di questo gioco di ruolo, piuttosto in linea anche con altre produzioni del medesimo team di sviluppo.

Dopo il trailer dell'estate scorsa all'Xbox Games Showcase , che aveva alquanto stupito per il suo stile peculiare, Avowed si è mostrato decisamente più maturo e perfezionato in questo nuovo video, con una qualità generale superiore ma soprattutto una maggiore chiarezza sui sistemi di gioco.

Ad aprire l'evento è proprio l'RPG di Obsidian collegato al mondo di Pillars of Eternity: un video approfondimento su Avowed ha fatto luce su gameplay e periodo d'uscita del gioco, svelando in maniera più chiara le sue caratteristiche, che si dimostrano decisamente interessanti.

Sul fronte del gameplay , anche il sistema di combattimento è stato modificato, ricostruito praticamente da zero per essere quanto più violento e viscerale possibile, con ogni battaglia che rappresenta una sfida di notevole entità. Senua's Saga: Hellblade 2 uscirà il 21 maggio 2024.

Senua è maturata rispetto al primo capitolo e si ritrova a interagire con una maggiore quantità di persone. Continua ad essere vittima di visioni, che possono però anche essere utili e non solo dannose. Anche in questo caso, un grande studio è stato effettuato sulle psicosi di Senua, con l'aiuto di studiosi ed esperti nel campo.

Nella nuova presentazione viene illustrato qualcosa della storia, che vede Senua cercare di combattere contro un'invasione che minaccia l' Islanda , in qualche modo collegata a dei mitologici giganti che incombono sull'umanità. Il gioco si avvale di diversi documenti storici per cercare di essere il più vicino possibile alle leggende e al folklore dell'Islanda, che fa da ambientazione principale.

Il producer ha fatto notare come il gioco si pone a metà strada fra il vecchio e il nuovo, con un recupero del design di personaggi e creature dal classico ma una ricostruzione totalmente moderna dei modelli e delle ambientazioni, per raccontare una nuova storia.

Il gioco inserito a sorpresa all'interno del Developer Direct è stato Visions of Mana , con Square Enix che ha svelato nuovi dettagli per questo grande ritorno sulle scene di un classico del genere JRPG, rinato in una forma totalmente nuova.

Ara: History Untold

Ara: History Untold, un momento strategico

Come da programma, a seguire è stato il turno di Ara: History Untold, lo strategico 4X di Oxide che si è finalmente svelato con più chiarezza e con un periodo d'uscita fissato per l'autunno 2024. Il gioco sembra incentrarsi particolarmente sul concetto di "mondo vivente", nel senso che la mappa non sarà immutabile, ma sarà un'ambientazione in grado di influenzare e modellarsi a seconda delle scelte dei giocatori.

Interessante, anche, la scelta di puntare su turni che si svolgono in maniera parallela, così da velocizzare le partite online e da rendere più imprevedibili le interazioni con le altre civiltà. Il tutto si muoverà nel solco tracciato da Firaxis col suo Civilization.