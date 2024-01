Indiana Jones e l'antico Cerchio: templi perduti, fruste ed Harrison Ford nelle immagini ufficiali

Durante l'Xbox Developer Direct abbiamo finalmente visto in azione Indiana Jones e l'antico Cerchio, il nuovo gioco d'azione e avventura di MachineGames. Oltre al trailer, sono state poi condivise anche una serie di immagini che ci permettono di vedere bellissime istantanee del gioco.

Possiamo ad esempio ammirare Indiana Jones, con il volto di Harrison Ford, nella sabbia africana, intrappolato da dei nazisti. Il nostro Indy potrà ovviamente affrontarli durante i gioco e, con il nostro aiuto, avere la meglio su di loro. Avremo vari strumenti per agire in battaglia ma la nostra frusta sarà una fidata compagna, perfetta per distrarre, disarmare e attirare verso di noi gli avversari, che potranno essere finiti a cazzotti.

Durante la nostra esplorazione del mondo troveremo anche dei templi perduti e possiamo vederne uno in una delle immagini. Indy, accompagnato dalla reporter Gina, lo raggiunge in questo scatto tramite una piccola imbarcazione, uscendo dalla foresta e arrivando di fronte all'immenso edificio coperto dalla vegetazione.