Indiana Jones e l'antico Cerchio: periodo di uscita, trailer e tutti i dettagli sul gioco PC e Xbox

In Indiana Jones e l'antico Cerchio, il protagonista è realizzato con le fattezze di Harrison Ford, inserendo così il gioco all'interno della saga e non ponendosi come una rivisitazione della stessa. Il team spiega che il gioco racconterà una storia originale che si inserirà nel mondo di Indiana Jones, precisamente tra I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata. La trama inizia con Indiana che si imbatte in un ladro che ha preso un manufatto che sembra senza valore: questo lo incuriosisce e inizia a indagare. Esploreremo vari luoghi del mondo, tra Egitto, Himalaya e non solo.

Nella sera del 18 gennaio 2024 è andato in onda l'Xbox Developer Direct 2024, durante il quale abbiamo finalmente avuto la possibilità di vedere in azione il gioco di Indiana Jones di MachineGames. Il titolo ufficiale sarà Indiana Jones e l'antico Cerchio . Il gioco arriverà nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass .

Indiana Jones e l'antico Cerchio: gameplay e personaggi

Una serie di passaggi di gameplay ci mostrano che il gioco sarà in prima persona (come è tipico per MachineGames) e ci permetterà di risolvere enigmi e affrontare nemici, lanciando oggetti, facendo a pugni e usando l'iconica frusta, uno strumento multifunzione utile per spostarsi, per distrarre i nemici e per combattere. Avremo anche armi da fuoco.

Ci saranno anche delle fasi in terza persona, però, ovvero durante i filmati e durante alcuni momenti di spostamento, come quando ci si arrampica o si scende da una fune. Indiana Jones e l'antico Cerchio ci chiederà non solo di combattere, ma anche di ragionare: sia nel cercare di superare i nemici senza scontrarsi con loro sia nel risolvere enigmi. Ci saranno anche alcuni contenuti secondari che potremo ricercare nei livelli per completare il gioco al 100%.

Indy sarà accompagnato da Gina, una reporter investigativa che segue una pista. Emmerich Voss è il nemico di Indiana Jones e l'antico Cerchio, ossessionato con la mente umana e con la possibilità di condizionarla.

