Hellblade 2 sarà venduto a prezzo budget e solo in digitale, la durata sarà simile al primo gioco

Oltre alle novità arrivate dall'Xbox Developer_Direct 2024 andato in onda questa sera, sono arrivati ulteriori dettagli su Senua's Saga: Hellblade 2 tramite il blog ufficiale di Microsoft, incluso prezzo e una stima sulla durata complessiva dell'avventura da parte del team di Ninja Theory.

Nell'articolo, il team afferma che Hellblade 2 avrà una durata simile a quella del primo gioco della serie. Parliamo dunque di circa 7 - 9 ore, stando al portale How Long to Beat, a seconda che vi concentriate esclusivamente sulla storia o meno.

Inoltre, Ninja Theory ha svelato che il gioco verrà venduto esclusivamente in formato digitale a un prezzo budget di 49,99 dollari (che dovrebbe tramutarsi in 49,99 euro nei nostri lidi), dunque ben al di sotto allo standard delle altre produzioni AAA pubblicate su Xbox. In ogni caso ricordiamo che, come tutte le altre produzioni interne di Microsoft, Hellblade 2 sarà disponibile sin dal lancio all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.