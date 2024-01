Senua’s Saga: Hellblade II, data di uscita annunciata per Xbox e PC: arriva presto

Nella sera del 18 gennaio 2024 è andato in onda l'Xbox Developer Direct 2024, durante il quale abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Senua's Saga: Hellblade 2, il gioco d'azione cinematografico di Ninja Theory. La data di uscita è prevista per il 21 maggio 2024.

In questa nuova presentazione, ci è stata spiegato che vuole fermare dei vichinghi che stanno minacciano il suo villaggio. Il gioco sarà il più possibile vicino alla storia reale dell'Islanda, compresa la schiavitù subita dal suo popolo. Il team ha anche esplorato l'Islanda per creare un gioco il più fedele possibile a livello visivo.

In questo capitolo, Senua è cambiata e incontrerà nuove persone: come sappiamo la ragazza ha delle visioni, che possono però essere utili e non solo dannose. Le psicosi di Senua sono ancora una volta state create con l'aiuto di studiosi e di persone che hanno veramente sofferto di queste condizioni. Le voci che sentiremo sono state curate enormemente a livello sonoro, con l'audio binaurale di cui potremo godere con le cuffie. Non solo, anche la musica di Senua's Saga: Hellblade 2 è binaurale (non lo era nel primo gioco).

Il sistema di combattimento è completamente stato ricreato e sarà estremamente violento e viscerale. Ogni battaglia ci darà la sensazione di aver vinto per un pelo, con fatica, perché Senua non è un eroina, sta veramente lottando per non morire.

Cosa ne pensate della nuova presentazione?