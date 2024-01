Avowed: un nuovo video svela gameplay e periodo d'uscita dell'RPG Obsidian

Avowed è stato il primo gioco ad essere presentato nel corso dell'Xbox Developer Direct, con un video che ha effettuato una approfondita panoramica sul gameplay spiegando meglio cosa sia questo interessante action RPG ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, con periodo d'uscita fissata per autunno 2024.

Libertà di scelta e azione

Avowed, la nuova key art

La storia ci vede interpretare un rappresentante dall'Impero Aedyr, inviato a investigare su una misteriosa piaga spirituale che si sta diffondendo nel mondo. In questo viaggio, ci troviamo a dover risolvere casi con una certa libertà di scelta, e affrontarne le conseguenze.

Il sistema di combattimento sembra piuttosto profondo, con la possibilità di passare velocemente da un'arma a un'altra e scegliendo da una notevole quantità di magie e abilità speciali con effetti diversi. Sul fronte narrativo, i dialoghi e le interazioni con gli NPC si presentano particolarmente complesse e profonde.

Per il resto, le ampie aree esplorabili si presentano molto variegate, caratterizzate da uno stile che non disdegna di valicare i confini del fantasy classico per esplorare territori più "strani". Avowed arriverà dunque nell'autunno 2024 su PC e Xbox Series X|S, al day one su Game Pass.