Manor Lords: un nuovo trailer conferma la data d'uscita su PC e Game Pass

Manor Lords torna a mostrarsi con un nuovo trailer che, di fatto, conferma nuovamente la data d'uscita che era stata già annunciata in precedenza, almeno per quanto riguarda l'accesso anticipato, ovvero il 26 aprile 2024 su PC attraverso Steam, GOG e Game Pass e successivamente in arrivo anche su Xbox Series X|S.

Il video mostra, ancora una volta, una panoramica sulle ambientazioni e le caratteristiche di questo promettente titolo, un city builder medievale che promette di mantenere il realismo e la fedeltà storica come punti di riferimento nella costruzione del mondo di gioco.

L'idea degli sviluppatori è di ricreare in gioco la società della Franconia del XIV secolo, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei territori attraverso i cosiddetti "burgage plot".