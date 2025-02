Le vendite di Manor Lords hanno raggiunto un importante traguardo

Si tratta di risultati davvero interessanti, a maggior ragione considerando che Manor Lords è ancora in accesso anticipato e sta dunque affrontando un percorso di miglioramento e di aggiornamento, anche sulla base del feedback degli utenti, che lo accompagnerà fino al debutto della versione finale.

In effetti il titolo sviluppato da Slavic Magic ha dimostrato fin da subito le proprie potenzialità , totalizzando un milione di copie vendute già nel weekend di lancio, per poi superare quota due milioni nel giro di appena un mese.

Manor Lords ha venduto oltre 3 milioni di copie : lo ha annunciato il publisher Hooded Horse, confermando l'eccellente accoglienza che gli utenti hanno riservato al gioco, disponibile in accesso anticipato dallo scorso aprile.

Lo abbiamo provato!

Come ricorderete, abbiamo provato Manor Lords in concomitanza con l'uscita in accesso anticipato e ci siamo trovati di fronte a un prodotto capace di superare le nostre aspettative grazie al suo gameplay profondo e interessante, alle tre diverse modalità disponibili e a un comparto tecnico di livello.

Strategico dall'ambientazione medievale, Manor Lords ci mette nei panni di un lord incaricato di far crescere il proprio villaggio e trasformarlo in una grande città, gestendo in maniera intelligente le risorse disponibili e puntando a espandere i territori del regno.

Il gioco, ispirato all'arte e all'architettura della Franconia del XIV secolo, si sforza di portare sullo schermo una rappresentazione accurata e plausibile di quell'epoca, mettendo dunque da parte gli stereotipi sulla vita nel medioevo.