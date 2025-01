Manor Lords ha ricevuto il quarto aggiornamento maggiore, con nuove mappe, ponti e modifiche al bilanciamento

Come promesso alla fine dello scorso anno, il quarto aggiornamento maggiore di Manor Lords non si è fatto attendere troppo a lungo e da poco è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato il gioco in accesso anticipato. Per la precisione si tratta della versione 0.8.024, che come già annunciato in precedenza, introduce delle nuove mappe giocabili, modifiche al bilanciamento, varie revisioni e nuove funzioni.

Tra le novità più attese c'erano le due nuove mappe. La prima è è la verdeggiante High Peaks, l'altra è Winding Riviver, un paesaggio montano innevato ispirato alla città di Lauterbrunnen in Svizzera attraversato da un lungo fiume, che necessariamente richiede la costruzione di ponti per i trasporti. Non a caso la patch introduce la possibilità di costruire ponti in pietra utilizzando lo stesso strumento per la creazione e modificare le strade.