Gli avvocati di Nintendo avrebbero contattato Genki per il mockup di Nintendo Switch 2 presentato al CES 2025

"Ho parlato con il ragazzo di Genki che si trova proprio dietro di me", ha detto Tellock in uno short pubblicato su YouTube. "Mi ha detto che Nintendo ha già inviato degli avvocati. Ma Genki non ha nulla di cui preoccuparsi perché non ha mai firmato alcun documento con Nintendo, nessun accordo di riservatezza, nessun NDA. Quindi, questa compagnia giapponese è al sicuro".

Non c'è fumo senza arrosto?

Per chi non lo sapesse, Genki è un produttore di accessori che si è fatto una gran bella pubblicità in questi giorni dopo aver presentato al CES 2025 di Las Vegas una linea di accessori per Nintendo Switch 2 assieme a un mockup della console stessa, apparentemente molto dettagliato e in linea con le informazioni trapelate nelle settimane e mesi precedenti.

La questione ha subito attirato molto interesse, con i rappresentati della compagnia che prima hanno lasciato intendere in varie interviste che la loro replica si basa su un Nintendo Switch 2 reale, dichiarando persino che sarebbe possibile acquistarlo sul mercato nero con i giusti mezzi, salvo poi tornare sui loro passi, riferendo che in realtà non hanno mai visto la console con i loro occhi e che al momento non hanno informazioni che si possano definire accurate.

Alcuni hanno ipotizzato che questo dietrofront da parte di Genki, curiosamente arrivato quasi in concomitanza con il commento ufficiale di Nintendo sulle immagini e i video del mockup, non sarebbe del tutto spontaneo, bensì "suggerito" dagli avvocati della casa di Kyoto. Chiaramente la testimonianza condivisa Tellock ora sembrerebbero confermare questa teoria, per quanto raccomandiamo di prendere tutta la questione con le pinze.