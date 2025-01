Nintendo Switch 2, Genki ora afferma che il mockup mostrato al CES è basato sui dei leak

Il produttore di accessori Genki, diventato piuttosto conosciuto negli ultimi giorni per aver presentato al CES 2025 una linea di accessori e una replica apparentemente molto dettagliata di Nintendo Switch 2, ora afferma che il suo mockup è basato sulle informazioni dei leak trapelati in rete nelle scorse settimane e di non essere in possesso della console.

Intervistato nelle scorse ore dalla testata giapponese Game Spark, un portavoce ha riferito che la compagnia non ha mai visto la console e di non avere informazioni su Nintendo Switch 2 che si possono considerare accurate. Ha aggiunto anche che la compagnia al momento non ha la certezza se gli accessori presentati al CES 2025 di Las Vegas saranno effettivamente compatibili con Nintendo Switch 2 o meno.