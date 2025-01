Quella di Nintendo Switch 2 rischia di essere la presentazione meno sorprendente della storia

La situazione della nuova console Nintendo sta diventando paradossale: con la casa di Kyoto che ancora non si decide ad annunciarla, nel frattempo potremmo già aver visto tutto quello che c'era da vedere, considerando che i leak sono aumentati in maniera esponenziale in quest'ultimo periodo, anche grazie al CES 2025 e ai produttori di accessori di terze parti. Di questo passo, quella di Nintendo Switch 2 rischia di diventare la presentazione meno sorprendente della storia, ed è qualcosa di triste se si pensa che il reveal di una console di nuova generazione è sempre uno dei momenti di massimo interesse nel mondo dei videogiochi. Ma la mancanza di un effetto sorpresa non riguarda solo i leak incontrollati: se questi dovessero essere veritieri, la stessa console sarebbe un'evoluzione in linea di quella attuale, presentandosi praticamente uguale dal punto di vista del design e delle soluzioni di utilizzo, in maniera piuttosto atipica.

Per quanto riguarda la questione dei leak, si tratta di una condizione piuttosto peculiare: Nintendo, come sappiamo, è una compagnia che difende con le unghie e coi denti i propri segreti ed è strano vedere questo florilegio di render, modelli e foto varie che hanno invaso internet in questi giorni. Questo potrebbe far dubitare della veridicità delle informazioni, se non fosse per la sorprendente compattezza e coerenza delle informazioni emerse finora, che deriverebbero da coincidenze davvero inspiegabili se si trattasse di informazioni inventate. Per quanto riguarda la facilità con cui questi leak stanno girando, viene quasi da pensare che siano scaduti degli NDA, perché solitamente le aziende sono molto più caute con i segreti di Nintendo, cosa che potrebbe significare un possibile spostamento nella presentazione e nel lancio di Nintendo Switch 2, che forse sarebbero dovuti avvenire prima. Questa libera circolazione di materiali e informazioni fa quasi pensare che possa essere tollerata dalla compagnia anche per vedere le reazioni e aumentare l'aspettativa, abituando già il pubblico ad alcune caratteristiche della nuova console. Il risultato, in ogni caso, è che la presentazione ufficiale a questo punto non potrà tardare più di tanto.